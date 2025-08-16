８月１６日の新潟７Ｒ・上越Ｓ（ダート１２００メートル、１５頭立て）は、２番人気のタガノミスト（牝４歳、栗東・渡辺薫彦厩舎、父マジェスティックウォリアー）が、最後の直線で競り合いを制し待望のオープン入りを決めた。勝ちタイムは１分１０秒９（良）。スタートを決めると先行集団の外めを追走。前半６００メートルが３３秒６の激流となったが、リズム良く運んだ。最後の直線では２番手で運んだ１番人気のルディックに