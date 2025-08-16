春のクラシックに出走できなかった素質馬のレースぶりにＳＮＳでは驚きが広がっている。８月１６日に行われた新潟６Ｒ・中郷特別（牝馬限定、３歳上１勝クラス、芝１８００メートル＝トロピカルティー除外で１１頭立て）は、１番人気に推されたエストゥペンダ（牝３歳、美浦・高柳瑞樹厩舎、父サートゥルナーリア）が上がり３ハロン３２秒４の豪脚で完勝。勝ち時計は１分４４秒８（良）で２勝目を手にした。このクラスでは決