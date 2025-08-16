◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―阪神（１６日・東京ドーム）巨人のＫ・ケラー投手が２回無安打無失点、回またぎの好投で３三振を奪い、１１試合連続無失点を記録した。０―３の６回から３番手で登板。最速１５４キロの直球を軸に古巣・阪神打線をパーフェクトに封じた。この日は「長嶋茂雄終身名誉監督追悼試合」として開催され、監督、コーチ、選手全員が長嶋さんの背番号「３」のユニホームを着用してゲームに臨んでいる。