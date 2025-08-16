◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―ＤｅＮＡ（１６日・バンテリンＤ）ＤｅＮＡの林琢真内野手が２号２ランで追加点をあげた。３―０の７回無死一塁、橋本のフォークをすくいあげた。打球は弧を描いて右翼席に飛び込む２号２ランとなり「打ったのはフォークです。祐くん（ドラフト１位の竹田）が必死で頑張っている姿に応えたかったので打つことができて本当に良かったです！守備も必死でがんばります！」と振り返った。