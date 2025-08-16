魚類学者でタレントのさかなクンが16日、TBSラジオ「土曜ワイドラジオTOKYOナイツのちゃきちゃき大放送」（土曜午前9時）にゲスト出演。ハコフグの帽子をかぶり始めた経緯を明かした。さかなクンのプロフィルを紹介したナイツ土屋伸之は、トレードマークになっているハコフグの帽子について「『どうぶつ奇想天外！』がきっかけになっていると」と話題を向けた。TBS系で放送されていた動物番組「どうぶつ奇想天外！」のことで、当