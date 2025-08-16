強いメンタルを手に入れるには、何をすればいいか。古典教養アカデミー学長の宮下友彰さんは「僕が新規営業をしていたとき、折れないメンタルをつくろうと『マレーシアに行き、路上で現地の人に声をかけ、マジックを見せる』ということを思いつき、『100人に見せるまでは日本に帰らない』という目標を掲げて現地に向かった。しかし、数十人に断られ続けると、気が滅入ってくる。そんなとき、僕を救ってくれたのが、ドン・キホーテ