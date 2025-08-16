16日、JR高松駅でもお盆休みをふるさとなどで過ごした人たちのＵターンラッシュがピークを迎えています。大きな荷物を持った人や家族を見送る人の姿が見られました。 「（おじいちゃんとおばあちゃんに）久々に会えたのでうれしかったです」 「プール行ったり水族館行ったりしました」 「（おじいちゃんたちと）屋島に行きました」 「瓦投げが楽しかったです」 JR四国によると、Ｕターンラ