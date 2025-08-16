大谷を二刀流で起用することチーム内ではさまざまな影響が出始めている(C)Getty Images2年連続の世界一に向け、「投打」で違いを生む男をどう起用していくか。ドジャース首脳陣の手腕が問われている。去る6月16日、大谷翔平（ドジャース）は23年9月以来となるメジャーリーグのマウンドに立ち、「投打二刀流」を再始動させた。そこから投手としての彼は9先発で23.1イニングを消化。メジャーを舞台にした前代未聞のリハビリだっ