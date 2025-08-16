父親と娘からなる漫才コンビ「完熟フレッシュ」。父親の池田57CRAZYさん（49）は元パートナーとの別居が始まって以降、レイラさんを男手一つで育ててきた。仕事との両立やママ友との人間関係など、シングルファザーとして直面してきた子育ての「壁」について聞いた。◆芸人を辞めて就職したジムは「スーパーブラック」だったーー元パートナーと別居がスタートし、レイラさんと2人暮らしを始めた当時、57さんはお笑いを辞めてスポー