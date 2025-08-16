大久保公園で行われる個人売春が世間を賑わせてから、ずいぶんと時間が経った。立ちんぼが横行し始めた頃は「令和の時代にこんなものが流行るなんて！」と多くの人が驚いたが、今となっては日常の光景と化している。人間の“慣れ”とは恐ろしいものだ。現在は警察もパトロールを強化し、人が次から次へと押し寄せる事態は減ったと聞く。しかし、立ちんぼそのものの根絶は困難を極めており、現在も稼ぎと娯楽を求めて訪れる男女