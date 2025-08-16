「成功者の言葉」は、いつも本当に正しいのか？SNSには、誰かの正しさを押しつけるような“マウント言葉”があふれています。でも、その言葉は本当に正しくて、信じるに足るものなのでしょうか？他人の意見に流されず、自分の価値観で選択するために必要な視点とは――。防衛大学出身・元陸上自衛隊というキャリアを持つぱやぱやくんが、自らの体験を通して“成功者の言葉”に潜む落とし穴を語る。※本記事は書籍『「誰かの気