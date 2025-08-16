お盆休み、仕事のストレスから開放されている方も多いこの時期。だが、別なストレスを感じている人たちも……。帰省や実家にまつわる大反響を呼んだ仰天ニュースを特別セレクション！（初公開記事は取材時の状況）＊＊＊◆渋滞が起こるのは車輪が付いてるから腕時計投資家の斉藤由貴生です。そろそろお盆休みでありますが、高速道路は大渋滞を迎えようとしています。そういった渋滞が起こるのは、多くのクルマが道路