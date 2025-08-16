ABEMAの瀧山あかねアナウンサー（31）が16日までに自身のSNSを更新。ノースリーブコーデ姿を投稿した。自身のX（旧ツイッター）で「tiktokで東京大神宮は凄いらしいと知りすぐお友達と行ってきた」と投稿。そして東京大神宮で撮影したノースリーブコーデ姿を公開した。ネットでは「すごくキレイ」などの声が上がった。瀧山アナは6月20日に一部週刊誌でブレイキングダウンで活躍する細川一颯（25＝フリー）と熱愛が報道され