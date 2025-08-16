◇セ・リーグDeNA−中日（2025年8月16日バンテリンD）DeNAのドラフト1位・竹田祐投手（26）が16日、中日戦（バンテリンD）でプロ初登板初先発。7回2安打無失点の好投で初勝利の権利を持って降板した。竹田は履正社−明大を経て、三菱重工Westから入団。2軍14試合で2勝5敗、防御率3・23をマークしていた。16日に先発が見込まれていたケイが腰の違和感で先発を回避。緊急先発で中日・高橋宏斗との投げ合いとなったが、落