ボーイズグループGOT7のメンバー、ジャクソンが食中毒で救急搬送された。【写真】ジャクソン＆平野紫耀、豪華2SHOT8月16日（現地時間）、台湾のメディア『ETtoday』はジャクソンが去る15日夜、突然の食中毒で救急搬送され、病院で治療を受けていると報道した。このため、16日に予定されていたファンサイン会は中止となった。所属事務所TEAM WANG RECORDSは、同日「本日予定されていたMUSIC KOREAファンサイン会がやむを得ず中止に