北海道百科は、「北海道どさんこプラザ高輪店」を9月12日にオープンする。ニュウマン高輪 Northの1階にオープンする「明治屋高輪ストアー」内に、ショップインショップとして出店する。「北のハイグレード食品」など、食材や製法に対する生産者のこだわりの商品、北海道内各地の菓子や老舗銘菓、農産・水産加工品などを販売する。オープニング企画として「じゃがポックル」や「マルセイバターサンド」など人気ブランドの菓子を数量