女優の高島礼子（61）が15日放送のTBS「A-Studio＋」（金曜後11・00）にゲスト出演。意外な過去を明かされる場面があった。MCの笑福亭鶴瓶は高島について「調べたけれども、全然イメージっていうのが違うのよね」、「Kis―My―Ft2」藤ヶ谷太輔は「レースクイーンとレーサーっていうのが結構衝撃で」と語った。高島は国内A級ライセンスを取得し、レースに参加していたと明かされ、「車が大好きで、まあ（プロの）レーサーが無