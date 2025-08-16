16日（土）、広島東洋カープ由宇練習場でのウエスタン・リーグ、対ソフトバンク戦。広島の先発投手はアドゥワ誠、対するソフトバンクの先発投手は東浜巨。2回表、アドゥワは石塚綜一郎に本塁打を浴び1点を奪われる。広島は先制を許してしまう。1点を追う4回裏、広島は得点圏にランナーを進める。堂林翔太の二塁打などで二死一・二塁とし、打席には内田湘大を迎える。しかし内田はファウルフライに倒れ3アウト。広島はチャン