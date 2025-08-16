気象庁は、16日午後4時23分に「記録的短時間大雨情報」を静岡県へ発表しました。午後4時10分までの1時間に、浜松市南部付近で約１１０ミリの猛烈な雨が降ったことが、気象庁の雨量計観測、もしくは気象レーダー解析で分かりました。【各地の雨量】▼16日午後4時10分までの1時間雨量・浜松市南部付近約110ミリ▼16日午後2時20分までの1時間雨量・浜松市北部平野部付近約120ミリこれまでに降り続いた大雨で、災害発生の恐れが高