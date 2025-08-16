■陸上 アスリート・ナイト・ゲームズ・イン福井（16日、福井県福井市・9.98スタジアム）【一覧】9月13日開幕『東京2025世界陸上』日程＆出場選手男子100m予選（2組）に登場した胗田大輝（22、東洋大）が追い風参考ながらも9秒92（+3.3）をマーク。会場は大きな歓声が響き渡った。7月の日本選手権では優勝候補と言われながらも、フライングで無念の失格となった胗田は、8月9日に行われたオールスターナイト陸上（レモ