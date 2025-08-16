8月16日、中京競馬場で行われた2R・2歳新馬戦（芝1200m）は、団野大成騎乗の1番人気、シルバーナイツ（牡2・栗東・西園正都）が勝利した。クビ差の2着に2番人気のメイショウハッケイ（牝2・栗東・本田優）、3着にユウトザイノセント（牡2・栗東・小崎憲）が入った。勝ちタイムは1:08.8（良）。【ジャックルマロワ賞】アスコリピチェーノ＆ゴートゥファースト参戦！ 日本勢2頭が欧州マイル王決定戦へミッキーアイル産駒団野大成