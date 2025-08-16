◆明治安田生命Ｊ１リーグ▽第２６節鹿島―福岡（１６日・メルカリスタジアム）前節で首位に立った鹿島は、ホームに福岡を迎え“首位固め”を目指す。昨季は夏場に失速したチームだが、今季は７月５日の川崎戦（１●２）を最後に、公式戦４連勝中。福岡に勝てば５連勝となり、２位以下の柏や神戸らにプレッシャーをかけることができる。先発は前節のＦＣ東京戦（１〇０）から２人を変更。出場停止だったＤＦ濃野公人が右サ