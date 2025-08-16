毎日放送（ＭＢＳ）の清水麻椰アナウンサー（２９）が１６日にインスタグラムを更新し、結婚を発表した。「いつもお世話になっております」と書き出し、「先日、結婚いたしました！」と報告。「これからも仕事に励んでまいります。よろしくお願いします」とメッセージを寄せた。清水アナは１９９５年１２月２０日、兵庫県生まれ。同志社女子大学を卒業後、２０１９年に入社。現在は「よんチャンＴＶ」（月〜金曜・後３時４０