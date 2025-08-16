夏の甲子園大会に出場していた広島・広陵高校が一連の暴力問題から出場辞退を発表した。SNSでは辞退発表前から真偽不明のものも含めて多くの情報が飛び交い、いわゆる「まつり」状態になっている。そのまつりに参加した人は何を得て、何を失ったのか？ コラムニストの石原壮一郎氏が考察する。＊＊＊甲子園では今日も熱戦が繰り広げられています。それはそれとして、この夏の大会はグラウンド以外の話題で大きな注目を