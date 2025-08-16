【新華社ウルムチ8月15日】中国新疆ウイグル自治区和田（ホータン）地区于田（ケリヤ）県を流れるケリヤ（克里雅）河ではこのところ、連日の高温による雪解けの影響で水量が著しく増加している。地元の水利部門は、河川の増水期に生じる洪水資源を積極的に調整し、洪水誘導用の水路などの施設を活用して、砂漠の周縁部に広がるコトカケヤナギ林へ水を供給。県内の16万8千ムー（1万1200ヘクタール）に及ぶコトカケヤナギ林の「渇