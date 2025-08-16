この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、ジョーは犬&猫と共に古民家で暮らしている(@6464prpr)さんの投稿です。 ワンちゃん完全に「重要人物」扱い ある日、家の前の道路で本格的な工事が始まったそうです。作業員さんや警備員さんが一所懸命に仕事をしている中、投稿者さんは愛犬とのお散歩タイムに出発したのですが…。 家の前の道が脇の畑に電信柱立てる工事