尽誠学園戦の6回から2番手で登板した京都国際・西村＝甲子園京都国際が投手戦を制した。1―2の八回に2安打などで2死二、三塁とし、小川が右前へ逆転打を放った。先発の酒谷が5回を4安打2失点でしのぎ、エース西村が切れ味鋭い球で六回以降を2安打無失点、7奪三振で締めた。尽誠学園は広瀬が投打で奮闘。五回に2点打を放ち、6安打3失点で完投したが数少ないピンチで踏ん張れなかった。