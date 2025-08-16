本格的な夏山シーズンとなり、都市部から近い山は観光客でにぎわいをみせている。気を付けたいのが登山中の遭難だ。標高が低い山でも油断は禁物。熱中症にも注意が必要で、警察は十分な装備や余裕のある登山計画を立てるよう呼びかけている。（礒村遼平）サンダルで、ヒールでお盆休み真っただ中の１５日昼、東京都八王子市の高尾山（標高５９９メートル）は、若者や家族連れでごった返していた。麓の駅までは都心から電車で１