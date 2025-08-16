気象台は、午後4時12分に、洪水警報を浜松市南部に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】浜松市南部に発表 16日16:12時点西部では、16日夜のはじめ頃まで土砂災害に、16日夕方まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■浜松市南部□大雨警報・土砂災害16日夜のはじめ頃にかけて警戒・浸水1時間最大雨量40mm□洪水警報【発表】16日夕方に警戒■浜松市北部□大雨警報・土