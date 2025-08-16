「全国高校野球選手権・３回戦、京都国際３−２尽誠学園」（１６日、甲子園球場）尽誠学園が惜敗し、２００２年以来の夏８強入りはならなかった。エースで４番の主将、広瀬は打っては１点を追う五回に一、二塁間を破る一時逆転の２点タイムリー。投げても６安打３失点（自責点２）、１０２球で初戦に続き完投したが、勝利はならなかった。２−１の八回２死二、三塁で右前２点打を浴びた。ネクストバッターズサークルで試合