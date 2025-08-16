トリンプの「AMOSTYLE BY Triumph」から、マイメロディとクロミのコラボランジェリーが7月31日より発売中です♡花柄刺繍に隠れたキャラクターモチーフや3種のアップリケが遊び心いっぱい。ナイトブラ＆ブラトップもあり、就寝時やおうち時間も可愛く過ごせます♪この特別なランジェリーで、毎日の時間がもっと楽しくなりそうですね♡ 花柄にひそむキャラクターの遊び心デザイン