今年で創部100周年を迎えた福岡高（福岡市博多区）のバレーボール部が16日、記念行事を行い、同校の体育館で同じ伝統校である修猷館高の現役、卒業生と対抗戦を行った。両校合わせて100人以上の卒業生が参加。元女子日本代表で五輪2大会に出場した石井優希さん（34）もサプライズゲストで登場し、現役生の試合を見届けた。壇上で石井さんが見守る中、プレーする福岡高の選手たち同部は1925（大正14）年に創部。高校から競技を