◆ソフトバンク―ロッテ（16日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの有原航平が4回7失点（自責3）でマウンドを降りた。7失点は3月28日のロッテとの開幕戦に並ぶ今季ワーストタイ。初回は連打で1点を先制されると、2回は味方の失策と計5本の長短打を集められ、さらに5点を失った。3回は何とか無失点で抑えるも、4回は2死三塁から安田尚憲に右翼線への適時二塁打を打たれ、球場には大きなため息がもれた。登板前には「粘っ