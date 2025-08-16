炭治郎のセリフに励まされたことがある――。そう話すのは、『鬼滅の刃』で竈門炭治郎を演じる、声優の花江夏樹だ。『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』では、キャラクターへの想いと作品のテーマが、これまで以上に胸に迫ったという。 家族の絆、誰かのために力を尽くすこと。彼の口から出るひとつひとつの言葉に、鬼滅の刃への愛がこもっていた。 【画像】炭治郎と柱たちのかっこいい