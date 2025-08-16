東京女子プロレスに所属する上福ゆき（32）が16日までにインスタグラム更新。シックな紺の浴衣姿を投稿した。自身のインスタグラムで「YUKATA」と題して投稿。そしてハッシュタグでは「#限りなく黒に近い紺」と浴衣姿の見返りショットなどを公開した。ネットでは「見返り美人！」「色気すごい！」「素敵！！」「可愛すぎ」「美しすぎ」など絶賛の声が上がった。上福はグラビアタレントとして活動しながらも2017年8月にプ