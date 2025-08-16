女優の広瀬すず（27）が16日、自身がパーソナリティーを務めるTOKYOFM「広瀬すずの『よはくじかん』」（土曜後3・30）に出演。ゲストで歌手のあいみょんとの初対面を振り返った。「そもそも私とみょん（あいみょん）は、初めましては紅白だよね？」と切り出した広瀬だったが「違うよ！オープニング撮影！」とあいみょんが訂正。「あんとき、平成最後の紅白やった。すず司会で特別会やったからオープニング撮影みたいになって