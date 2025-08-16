◇MLB アスレチックス 10-3 エンゼルス(日本時間16日、サターヘルスパーク)エンゼルスの菊池雄星投手が日本時間16日、敵地アスレチックス戦に先発登板。4回を投げて2HR含む4失点とし、8敗目を喫しました。菊池投手は初回、アスレチックスの先頭シェイ・ランゲリアーズ選手に、4球目のストレートをライトスタンドへ運ばれ、先制点を献上します。援護をもらい同点で迎えた2回は無失点で切り抜けますが、3回に再びピンチを招きます。