スコットランド・プレミアリーグのセルティックに所属する日本代表ＦＷ前田大然（２７）が、ファンの?心配の種?となっている。前田は１５日に行われたセルカークとのリーグカップ２回戦で今季初得点をマーク。４―１の勝利に貢献した。昨季３３得点を挙げ、１月に移籍したＦＷ古橋亨梧（現バーミンガム）の穴を埋める活躍が注目されたが、今季も改めて欠かせない戦力であることを証明した。だからこそだ。セルティック情報を