巨人の井上温大投手（２４）が１６日の阪神戦（東京ドーム）に先発するも３回５安打３失点ＫＯに終わった。この日は「長嶋茂雄終身名誉監督追悼試合」と銘打たれた試合なだけにチームとしては絶対に負けられない一戦だったが、井上は立ち上がりから安定せず。初回の先頭・近本に四球を与えていきなり出塁を許すと、その後に中野の犠打で得点圏に進塁。最後は森下に左翼席への特大２ランを被弾するとあっさり２点を先制された。