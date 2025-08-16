※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。■これまでのあらすじ同僚・芹との関係を疑われ、妻から離婚を切り出された夫は、帰省先で芹と同じ宿に泊まり、精神的に不安定な彼女の部屋で朝を迎えたこと、後ろめたさがあったことも妻にすべてを打ち明けます。しかし妻は「そんな言い訳、聞くに堪えない」と一蹴。思いやりのつもりだった行動が芹に誤解を与えていたことにようやく気づき、