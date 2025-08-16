８月１６日の新潟６Ｒ・中郷特別（牝馬限定、３歳上１勝クラス、芝１８００メートル＝トロピカルティー除外で１１頭立て）は、エストゥペンダ（牝３歳、美浦・高柳瑞樹厩舎、父サートゥルナーリア）が上がり３ハロン３２秒４の豪脚で完勝した。勝ち時計は１分４４秒８（良）。フェアリーＳ、クイーンＣのＧ３で３着に入った決め手は、ここでは一枚上だった。スタートはひと息だったが、外に持ち出した直線で徐々に加速。最後は