８月１６日の札幌１２Ｒ・報知杯大雪ハンデキャップ（３歳上３勝クラス、ダート１７００メートル＝１４頭立て）は、佐々木大輔騎手が騎乗した７番人気のコトホドサヨウニ（牡４歳、栗東・奥村豊厩舎、父シニスターミニスター）が勝利。３勝クラス２戦目でオープン入りを決めた。勝ちタイムは１分４４秒３（良）。１０００メートル通過５９秒６のハイペースを離れた３番手で追走。４コーナーで仕掛けられるとグングン差を詰め、