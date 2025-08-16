◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」７月１５日付の本紙で懐かしい名前を見つけた。藤田修平さん。１９９８年夏の甲子園大会に出場した宇部商（山口）の２年生エースで、２回戦・豊田大谷（東愛知）戦で２１０球の熱投の末、大会初のサヨナラボークで敗れた左腕だ。長男・琉平投手（３年）が父と同じ宇部商の背番号「１」をつけて山口大会初戦で好投。その記事を読み、私は同校を取材した記者１年目の夏を思い出した。９８