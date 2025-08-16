◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―ＤｅＮＡ（１６日・バンテリンＤ）ＤｅＮＡの蝦名達夫外野手が追加点をあげた。２―０の５回２死二塁、高橋宏のカットボールをはじき返した。打球は遊撃手の頭上を越えて左翼手の前へ。その間に二塁走者の京田が生還。蝦名は右手を突き上げて応えた。「打ったのはカットボールです。京田さんが必死で稼いだヒットを、竹田がしっかり送ってくれたので、絶対還す気持ちを強く持って打席に入りました