巨人は６月３日に肺炎のため８９歳で死去した長嶋茂雄さんの「お別れの会」を１１月２１日に東京ドームで行うと発表した。午前１０時３０分から「関係者の部」。午後３時から「一般の部」として行いファンも参加できる。１６日に「長嶋茂雄終身名誉監督追悼試合」として行った阪神戦の５回終了後、東京ドームの大型ビジョンで日程が発表された。