プロボクシングの試合後、急性硬膜下血腫のため８日に死去した神足茂利（こうたり・しげとし）さん（享年２８）＝Ｍ・Ｔ＝の兄で、松田ジムトレーナーの昌冶（まさや）さん（３２）が１６日、名古屋市内で開催された興行で茂利さんの逝去後初めてセコンドに復帰した。担当を務める武藤涼太（松田）が出場予定だったノンタイトル８回戦は相手の棄権により中止となったが、代替で行われたスパーリングで、セコンドとして武藤をサポ