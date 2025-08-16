歌手の西野カナ（36）が16日までに自身のインスタグラムを更新。貴重なオフショットの数々を公開し、ファンがくぎ付けとなっている。この日は「夏休み」と一言つづり、計6枚のプライベートショットをアップ。広大な自然をバックにラベンダー色のソフトクリームを持つ姿や、カフェでカメラ目線を決めるショットのほか、「温泉卓球」と書かれたフロアで無邪気に卓球を楽しむ様子などが収められている。この投稿にファンから