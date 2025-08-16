小豆島 長浜海岸 15日、香川県土庄町の長浜海岸で「精霊流し」が行われました。盆に家に帰ってきた先祖の霊を送り出す伝統行事で、小豆島霊場第70番札所・長勝寺が毎年行っています。集まった人たちで協力し、火を灯した灯篭をひとつずつ丁寧に海に流していきました。 長勝寺の呼びかけで約25年前から環境に配慮し、水に溶ける素材でできた灯篭を使用しているそうです。 参加した人は「ご先祖様をこうやってきちんと供養で