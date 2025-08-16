山口県萩市・見島沖から長崎県・対馬周辺の海域で１６日に沖合底引き網漁が解禁されるのを前に、県以東機船底曳網（いとうきせんそこびきあみ）漁協（下関市）所属の船団が１５日、拠点とする下関漁港を出港した。県下関水産振興局などによると、船団は１２隻からなり、計１０７人が乗り組む。なり手不足から、うち４６人はインドネシア人の漁業実習生らが占めている。漁期は来年５月１５日まで。船団は２隻１組の体制をとり