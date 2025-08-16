モデルでタレントの森泉（42）が15日、自身のインスタグラムを更新。長女（7）との親子ショットを公開した。【写真】7歳長女の「バレエの発表会」で親子2ショットを披露した森泉「バレエの発表会」と報告し、2ショットをアップ。バレエの衣装「チュチュ」に身を包んだ長女を優しい“母の顔”で見つめる森泉の姿が収められている。この投稿には「お嬢さまチャーミング」「大きくなったね〜」「いつの間にかレディに」「横顔が